Hatay\'da afetzede esnaf tabelalarıyla depremi unutturmuyor

Hatay'da afetzede esnaf tabelalarında yer alan "Gitmedik ki dönelim", "6 Şubat" ve "04.17" gibi yazılarla hem vatandaşlara umut oluyor hem de depremi unutturmuyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde ve devamındaki depremlerde işletmeleri hasar alan esnaf, prefabrik işletmelerde hizmet veriyor. İşletmelerinde isim değişikliğine giden esnaf, tabelalarındaki yazılarla deprem gerçeğini vatandaşlara unutturmamaya çalışıyor.
Depremlerde 35 kişiye istihdam sağladığı 3 farklı işletmesinden 2'si yıkılan, birini de kirası nedeniyle kapatan restoran işletmecisi Murat Et, AA muhabirine, Hatay'dan ayrılamadığını söyledi.
Prefabrik işletmesine "Gitmedik ki dönelim" ismini yazdıran Et, "Depremzedelere umut olsun diye 'gitmedik ki dönelim' adını koyduğumuz küçük bir kebap işletmesi kurduk. Bu şekilde çalışıyor, ekmeğimizi kazanıyoruz. Bütün dünyamızı bu kulübeye sığdırdık." dedi.
Et, işletmesinde 3 ailenin geçim sağladığını dile getirdi.
Deprem gerçeğini hatırlatmakla insanların da şehri terk etmemesi için bu ismi koyduklarını aktaran Et, şunları kaydetti:
"Biz bu ismi insanlara umut olsun diye koyduk. İnsanlarda 'acaba biz de mi gitmesek' gibi izlenim yaratalım istedik. Gidenlerin de geri dönmesi için bir umut olsun istedik. Hemen ismimizin altına da 'sen yoksan bir kişi eksiğiz' yazdık. Bu yazı sonrası 'geri döndük' mesajları aldık, bu da bizleri çok mutlu etti. Demek ki bir yerlere dokunmuşuz ve birçok insanın dönmesine de vesile olmuşuz. Bu amaçla bu ismi koyduk, iyi de oldu."
Et, işletmesinin yanına depremin meydana geldiği saate işaret eden "04.17 buluşma noktası" adını verdiği bir mekan da yaptırdığını belirterek, "6 Şubat'ta deprem dolayısıyla şehirden ayrılan Hataylıları, buraya davet ediyorum. Gelsinler, en azından o gün burada buluşalım. Şehrimizin gücünü gösterelim. Bize de beklerim, 04.17 yazılı küçük yerimizi de buluşma yeri yaptım ama gönlümüz büyüktür, herkes sığar. O gün herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.
Et, tabelasına verdiği ismin insanlara umut olduğunu söyledi.
"Arkadaşımın hayalini yaşatmak istedim"
Depremlerin ardından kısa süreliğine şehirden ayrılan köfteci Ali Burak Topal da "6 Şubat" adını verdiği işletmesinde mayıs ayından bu yana hizmet verdiğini söyledi.
Topal, "Depremde kaybettiğim arkadaşımın hayalini yaşatmak ve depremi unutturmamak için dükkanıma '6 Şubat' ismini verdim. İnsanımız çok çabuk normalleştiğini düşünüyor ama o normalleşmenin hemen olmayacağını bildiğim için bu isimle iş yerimi açtım." dedi.
Topal, 6 Şubat'ın unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
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