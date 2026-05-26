Hatay'da Afetzedeler Kurban Bayramı İçin Uzun Çarşı'da Alışverişte

HATAY'da afetzedeler Kurban Bayramı alışverişi için prefabrik olarak kurulan Uzun Çarşı'ya akın etti. Bayram öncesi çarşıda yoğunluk yaşanırken, esnaf da hareketlilikten memnun kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük zarar gören ve kentin ticaret merkezi konumunda bulunan Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı esnafı için Hatay Valiliği tarafından Haraparası Mahallesi'nde prefabrik çarşı kuruldu. Vatandaşlar, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de alışveriş için prefabrik Uzun Çarşı'yı tercih etti. Bayram alışverişi yapanlar gıda, baharat, kıyafet ve hediyelik ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

VALİ MASATLI: YARINLARIMIZIN BUGÜNLERİMİZDEN ÇOK DAHA İYİ OLACAK

Öte yandan, Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Kurban Bayramı kapsamında Uzun Çarşı'yı ziyaret etti. Esnaf ile sohbet eden Vali Masatlı, bayramlarını kutladı. Burada bir açıklama yapan Masatlı, "Yıkımın yerini umudun aldığını, enkazların yerine yeniden çarşılarımızın ve ticarethanelerimizin yükseldiğini görüyoruz. Bugün de bayram öncesi arife gününde, şehrimizdeki Uzun Çarşı'da vatandaşlarımızla bayramlaşıyor, esnafımıza hayırlı ve bereketli işler diliyoruz. Hatay, aslında bu dirilişle ve ayağa kalkışıyla hem Türkiye'ye hem de dünyaya önemli bir mesaj vermiştir. Devletimizin güçlü iradesi, milletimizin dayanışması ve vatandaşlarımızın azmi sayesinde şehrimiz, eskisinden daha güzel, daha estetik ve daha sağlam bir şekilde yeniden ayağa kalkmıştır. Yarınlarımızın bugünlerimizden çok daha iyi olacağına inanıyoruzö dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ\HATAY,