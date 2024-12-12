Hatay'da Anne ve 3 Çocuğunun Ölümüne Sebep Olan Zehirlenme Olayı - Son Dakika
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Hatay'da Anne ve 3 Çocuğunun Ölümüne Sebep Olan Zehirlenme Olayı

Hatay\'da Anne ve 3 Çocuğunun Ölümüne Sebep Olan Zehirlenme Olayı

İskenderun'da meydana gelen zehirlenme olayı sonucunda bir anne ve üç çocuğu hayatını kaybetti, baba yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hatay Valiliği, olay hakkında açıklama yaptı ve otopsi sonucunda zehirlenme sebebinin belirleneceğini belirtti.

12.12.2024 22:17
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HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, İskenderun'da anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği, babanın ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği zehirlenme olayı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İskenderun ilçemizde 12.12.2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen zehirlenme vakası sonucunda aynı hanede ikamet eden K.K, E.B.K, İ.E.K ve Y.E.K isimli vatandaşlarımız vefat etmiş olup, E.K. isimli vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Anne ve 3 Çocuğunun Ölümüne Sebep Olan Zehirlenme Olayı - Son Dakika

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