Hatay'da Aranan 7 Şüpheliden 4'ü Tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da Aranan 7 Şüpheliden 4'ü Tutuklandı

Hatay\'da Aranan 7 Şüpheliden 4\'ü Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgularının ardından 4 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.02.2024 18:33  Güncelleme: 18:36
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Hatay'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.İ.K, M.A, İ.E. ile H.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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