Hatay'da Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Güncel

Hatay'da orman yangını

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına; 10 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 helikopter, 2 uçak ile müdahale etti. Yangın kısa sürede ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında; 0.2 hektar alan zarar gördü.