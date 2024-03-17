Antakya'da Asayiş Uygulaması: Gözaltına Alınan Şahısta Uyuşturucu ve Silah Bulundu - Son Dakika
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Antakya'da Asayiş Uygulaması: Gözaltına Alınan Şahısta Uyuşturucu ve Silah Bulundu

Antakya\'da Asayiş Uygulaması: Gözaltına Alınan Şahısta Uyuşturucu ve Silah Bulundu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, basit yaralama suçundan aranan bir şahıs gözaltına alındı. Şahsın üst aramasında ve ikametinde ise 99 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

17.03.2024 14:43  Güncelleme: 14:47
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konteyner kentlerde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada basit yaralama suçundan aranan A.K. gözaltına alındı.

A.K'nin üst aramasında ve ikametinde 99 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.??????

Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antakya'da Asayiş Uygulaması: Gözaltına Alınan Şahısta Uyuşturucu ve Silah Bulundu - Son Dakika

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