Hatay\'da Avukatlar Günü Töreni Düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hatay Barosu Başkanı Erhan Nizamoğlu, Atatürk Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İskenderun Adliyesi'nde devam eden programda, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden avukatlar anısına yaptırılan anıta karanfil bırakıldı.
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Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Ramazan Bayramı öncesinde çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Başkan Ertemur, çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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