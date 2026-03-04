Hatay'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Logo

Hatay'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Hatay\'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
04.03.2026 13:37
Yeşilay Haftası kapsamında üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Hatay'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Hatay Şubesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliğiyle üniversitenin Atatürk Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, etkinlikte, bağımlılığın bireyin hayatında karşılaşabileceği en zorlu süreçlerden biri olduğunu söyledi.

Bağımlılığın sadece sağlığı değil, sosyal hayatı da etkilediğini belirten Kuyubaşıoğlu, şöyle konuştu:

"Bağımlı olan birey, şahsiyetini, ailevi ilişkilerini ve toplumla olan münasebetlerini, yani her şeyini kaybediyor. Oluşan bu boşluğu bizler dolduracağız. Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadele konusunda her zaman sahada olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bağımlılığa kapılmadan önce onları çeşitli eğitimlerle takip ediyoruz. Bağımlılığa teslim edilecek tek bir bireyimiz bile yok, her bir kişi bizim için çok kıymetli."

Kuyubaşıoğlu, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla bağımlılıkla mücadeleye destek verdiklerini, kapılarının herkese açık olduğunu kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince madde bağımlılığı konusunda sunum yapılan programda, HMKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsa Yücel İşgör de "Davranışsal Bağımlılık" konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlikte, YEDAM'ın da tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA

