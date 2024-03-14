Hatay'da 'Birlikte Güvendeyiz' Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 'Birlikte Güvendeyiz' Projesi Hayata Geçirildi

Hatay\'da \'Birlikte Güvendeyiz\' Projesi Hayata Geçirildi

Hatay Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle 'Birlikte Güvendeyiz' projesi başlatıldı. Proje kapsamında Büyükdalyan Geçici Konaklama Merkezi'nin Hatay'ın en güvenli konteyner kenti olması hedefleniyor. Proje, mekansal önlemler, kurumsal işbirliği ve bilgilendirme faaliyetlerini içeriyor.

14.03.2024 16:17
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Hatay Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünün işbirliğinde "Birlikte Güvendeyiz" projesi hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, projenin pilot uygulama konteyner kentinin Büyükdalyan Geçici Konaklama Merkezi'nin seçildiği bildirildi.

Proje kapsamında vatandaşlar, kurumlar, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve yerel yönetimle birlikte komşular arası karşılıklı dayanışma ve işbirliği sayesinde Büyükdalyan Geçici Yaşam Merkezi'nin Hatay'ın en güvenli konteyner kenti olmasının amaçlandığı belirtildi.

Projeyle, kamera, aydınlatma sistemlerini geliştirme gibi mekansal önlemlerin yanı sıra, okula teşvik, iş edindirme, sağlık hizmetleri gibi kurumsal işbirliğine dayalı faaliyetlerin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin de yapılacağı proje kapsamında, komşuluk ilişkilerini güçlendirme hırsızlığa karşı önlemlerin alınması, devriye hizmetleri, aile içi şiddetle mücadele, kan bağışı, yiyecek ve yardım dağıtımı konusunda da çalışmaların gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da 'Birlikte Güvendeyiz' Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da 'Birlikte Güvendeyiz' Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika
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