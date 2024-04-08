Hatay'da deprem sonrası Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı yoğunluğu - Son Dakika
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Hatay'da deprem sonrası Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı yoğunluğu

Hatay\'da deprem sonrası Uzun Çarşı\'da Ramazan Bayramı yoğunluğu

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde çok sayıda dükkanın yıkıldığı veya hasar aldığı tarihi Uzun Çarşı'da, iş yerleri ayakta kalan ya da tadilatları tamamlayan esnaf Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşıyor. Depremlerin yıkıma yol açtığı çarşıda, işletmeleri ayakta kalan ya da iş yerinde onarım çalışmalarını tamamlayan esnaf, mesaisini sürdürüyor. Yaklaşık 400 esnafın kepenk açtığı çarşıda bayram öncesi yoğunluk esnafı memnun ediyor.

08.04.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde çok sayıda dükkanın yıkıldığı veya hasar aldığı tarihi Uzun Çarşı'da, iş yerleri ayakta kalan ya da tadilatları tamamlayan esnaf Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşıyor.

Depremlerin yıkıma yol açtığı çarşıda, işletmeleri ayakta kalan ya da iş yerinde onarım çalışmalarını tamamlayan esnaf, mesaisini sürdürüyor.

Yaklaşık 400 esnafın kepenk açtığı çarşıda bayram öncesi yoğunluk esnafı memnun ediyor.

Giyimden yemeğe, yöresel lezzetlerden geleneksel el sanatlarına kadar çeşitli ürün ve hizmetlerin bulunduğu çarşıya gelen vatandaşlar, bayram hazırlıklarını tamamlamak için alışveriş yapıyor.

"Çarşımızda yoğunluğu görünce içimiz açılıyor"

Uzun Çarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Hançer Gündüz, AA muhabirine, bu bayramda çarşıda beklenenin üzerinde yoğunluğun olduğunu söyledi.

Çarşıdaki her işletmede bayram hareketliliği yaşandığını anlatan Gündüz, "Çarşımızda yoğunluğu görünce içimiz açılıyor. İleriye dönük çok daha güzel olacağına inanıyoruz, çok mutluyuz. Geçen sene deprem nedeniyle Ramazan Bayramı'mızı yaşayamadık ama bu yıl ramazanı da çok güzel yaşadık, bayramımızı da inşallah güzel yaşarız. Umarım eski günlerimize yeniden döneriz." dedi.

Depremde işletmesi hasar alan ve onarım çalışmalarının ardından yaklaşık 8 ay önce yeniden iş yerini açan berber Ahmet Kızıldağ da yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi.

Müşterilerine yetişmekte güçlük çektiğini anlatan Kızıldağ, "Geçen yıla göre çok daha iyi bir ramazan geçiriyoruz. Yoğunluğu gördükçe çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Tarihi çarşıda kıyafet satan esnaf Ali Sunar da depremlerin ardından toparlanmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çarşıda yaşanan yoğunluğu özlediklerini belirten Sunar, "Bu sene bereketli bir ramazan oldu. Antakya halkı yavaş yavaş geri dönüyor. Biz de çarşı esnafı olarak seviniyoruz, inşallah daha güzel günler bizleri bekliyor." dedi.

Yöresel ürün ve baharat satan Hakan Can da çarşının her geçen gün daha iyiye gittiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da deprem sonrası Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da deprem sonrası Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı yoğunluğu - Son Dakika
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