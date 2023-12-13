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Hatay'da depremde yıkılan binada ölümlere neden olan kişi hakkında hapis talebi - Son Dakika
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Hatay'da depremde yıkılan binada ölümlere neden olan kişi hakkında hapis talebi

Hatay'da sahibi olduğu ruhsatsız binanın depremde yıkılması sonucu anne ve 3 çocuğunun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan kişi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, binanın mühendislik hizmeti alınmadan inşa edildiği belirtildi.

Hatay\'da depremde yıkılan binada ölümlere neden olan kişi hakkında hapis talebi
13.12.2023 - 11:15,  Güncelleme: 12:01
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Hatay'da, sahibi olduğu 4 katlı binanın depremde yıkılması sonucu anne ve 3 çocuğunun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan kişi hakkında, 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianamede, ruhsatsız olduğu ortaya çıkan yapının mühendislik hizmeti alınmadan inşa edildiği ifade edildi.

Merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı binanın Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılması sonucu Suriye uyruklu Fatıma Hac Salih ile çocukları Abdulkerim, Muhammed Nur ve Şam El Abse'nin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bina sahibi tutuklu Hüsni B. (39) hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep edilen iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, binaya ilişkin herhangi bir ruhsat evrakına rastlanılmadığı belirtildi.

Asli kusurlu bulunan Hüsni B'nin, binanın yapımında dikkat ve özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmasına rağmen buna aykırı davrandığı, binanın yıkılmasına ve 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddianamede anlatıldı.

"Binaya ait statik proje bulunmuyor"

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, binada yapım ve iş bitimi aşamalarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) esaslarına yeterince uyulmadığı, yapının inşasının bilim ve fennin gerektirdiği şartlara aykırı olduğu ifade edildi.

Bilirkişi raporunda, şunlar kaydedildi:

"Bina zemin ve 3 normal kat olmak üzere 4 kattan oluşmaktadır. Binanın 2011'de tek kat olarak satın alındığı, geriye kalan 3 katın daha sonra yaptırıldığı sorgulama tutanaklarından anlaşılmaktadır. Dosya kapsamında binaya ait mimari, statik, elektrik ve tesisat projeleri bulunmamaktadır. Soruşturmaya konu binaya ait statik proje olmadığından kolon, kiriş ve temellerin kesit ve donatı detayları hakkında değerlendirme yapılamamıştır. Binanın projesinin olmayışı, projesiz ve mühendislik hizmeti almadan inşa edilmiş olması yıkılmasında önemli etken olduğu düşünülmektedir."

İddianamede, bina için hazırlanmış zemin etüt raporu bulunmadığı bilgisine de yer verildi.

Tutuklu sanık Hüsni B, iddianamedeki ifadesinde, depremde yıkılan binayı 2011'de tek katlı şekilde ve ruhsatsız satın aldığını belirtti. Kendisinin daha sonra ücreti karşılığında bir müteahhide geriye kalan 3 katı yaptırdığını ifade eden sanık, yapının kaçak inşa edildiğinin farkında olduğunu kaydetti.

İddianamede, ruhsatsız tek katlı yapıya kaçak şekilde 3 kat daha inşa eden müteahhidin ise 2022'de hayatını kaybettiğine yer verildi.

Müşteki Mustafa El Abse ise iddianamedeki ifadesinde, binanın zemin katında kiracı olarak oturduklarını, deprem anında bir kızını alarak dışarı çıkmayı başardığını anlattı. Abse, depremde binanın zemin katının çöktüğünü ve buradan çıkamayan eşi ile 3 çocuğunun enkazda kalarak hayatlarını kaybettiğini belirtti.

İddianamede, binanın depremde yıkılmasına ilişkin tali kusurlu oldukları belirtilen belediye yapı kontrol birimi elemanları ve ilgili diğer görevliler hakkında da soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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