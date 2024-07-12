Hatay'da depremzedeler için yapımı süren köy evleri eylülde teslim edilecek - Son Dakika
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Hatay'da depremzedeler için yapımı süren köy evleri eylülde teslim edilecek

Hatay\'da depremzedeler için yapımı süren köy evleri eylülde teslim edilecek

6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Hatay'ın Altınözü ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde depremzedeler için yapımı süren 117 köy tipi afet evinin eylülde teslim edilmesi planlanıyor. Depremlerin etkilediği ilçede TOKİ marifetiyle yapılan afet konutlarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda da köy evleri inşa ediliyor. Karbeyaz Mahallesi'nde inşasına başlanan 117 köy evinin yapımı sürüyor ve eylül ayı ortasında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

12.07.2024 11:57
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6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Hatay'ın Altınözü ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde depremzedeler için yapımı süren 117 köy tipi afet evinin eylülde teslim edilmesi planlanıyor.

Depremlerin etkilediği ilçede TOKİ marifetiyle yapılan afet konutlarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda da köy evleri inşa ediliyor.

Bu kapsamda Karbeyaz Mahallesi'nde inşasına başlanan 117 köy evinin yapımı sürüyor. İnşa çalışmalarında yüzde 75 ilerleme kaydedilen evlerin eylül ayı ortasında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

"Kırsal afet konutu sayımız toplam 11 bin 399"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin kent merkezinde olduğu kadar kırsal mahallelerde de yıkıma yol açtığını söyledi.

Bu anlamda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kırsal afet konutları olan köy evlerinin de yapımının hızla devam ettiğini bildiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Yeni ve güçlü bir Hatay için tüm kurumlarımızla sahadayız. Bugüne kadar ihalesi yapılan ve ihale sürecinde olan kırsal afet konutu sayımız toplam 11 bin 399'dur. İlaveten de yer seçim sürecimiz devam etmektedir ve 17 bin kalıcı kırsal konut yapımı da şu an itibarıyla planlanmıştır. Kırsal bölgelerde yaşayan tüm vatandaşlarımızın en kısa sürede kalıcı konutlarına geçmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 3 Şubat'ta ilimize teşriflerinde ve devamında yapılan kuralarda toplamda 958 bağımsız bölümün hak sahiplerini belirledik. Vatandaşlarımız evlerinde yaşamaya başladı."

Masatlı, Altınözü ilçesinde belirli noktalarda şu an 1237 konut ve 49 ahırın yapım çalışmalarının devam ettiğini, Karbeyaz Mahallesi'ndeki afet konutlarının da bunlardan biri olduğunu belirterek, buradaki çalışmalarda da önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

"Çekilecek kurayla hak sahiplerine teslim edilecek"

Karbeyaz Mahallesi'ndeki 117 konutun inşasının yüzde 75 seviyesinde olduğunu ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Kırsal afet konutlarımızda 100 haneyi geçtiğimiz alanlarda cami, köy konağı ve çocuk oyun parkı gibi sosyal alanların da planlamasının yapıldığını belirtmek isterim. En yakın zamanda tamamlanarak çekilecek kurayla hak sahiplerine teslim edilecek konutlarımızın vatandaşlarımıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burasının normal şartlarda teslim tarihi kasımın sonu gibi ancak bizler gerek sahada yapmış olduğumuz denetimler diğer taraftan müteahhitlerimizin gayretleriyle bu süreyi daha öne çekeceğiz. Bizim öngördüğümüz süre de eylül ortası, inşallah vatandaşlarımıza konutları bu tarihte teslim etmiş olacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da depremzedeler için yapımı süren köy evleri eylülde teslim edilecek - Son Dakika

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