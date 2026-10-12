Hatay'da düzenlenen operasyonla 5 firari hükümlü yakalandı, cezaevine gönderildi

Hatay'da düzenlenen operasyonla 5 firari hükümlü yakalandı, cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya, Defne ve İskenderun ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne ve İskenderun ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.Ç, S.A, N.E, K.C.M. ve S.K. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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