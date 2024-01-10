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Hatay'da emlakçı dükkanına silahlı saldırı: 14 yaşındaki çocuk kurtuldu - Son Dakika
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Hatay'da emlakçı dükkanına silahlı saldırı: 14 yaşındaki çocuk kurtuldu

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir emlakçı dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda, 14 yaşındaki bir çocuk koltuğun arkasına saklanarak saldırıdan kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın şüphelisi ise yakalandı.

Hatay\'da emlakçı dükkanına silahlı saldırı: 14 yaşındaki çocuk kurtuldu
10.01.2024 - 17:20,
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HATAY'da, emlakçı dükkanına silahlı saldırıda 14 yaşındaki çocuk, koltuğun arkasına saklanıp kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın şüphelisi Y.İ., yakalandı.

Olay, 6 Ocak'ta, Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Emlakçı Volkan Kömür'e ait iş yerine, silahlı saldırı düzenlendi. O sırada iş yerinde olan Kömür'ün 14 yaşındaki çocuğu, koltuğun arkasına yatıp, saldırıyı yara almadan atlattı. Polis ekipleri, olayın şüphelisi Y.İ.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kömür, şüpheliden şikayetçi oldu. Y.İ.'nin emniyette işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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