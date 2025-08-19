Hatay'da En Büyük Atık Su Tüneli İnşaatı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hatay'da En Büyük Atık Su Tüneli İnşaatı Başladı

19.08.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, Hatay'da 11.2 km uzunluğunda atık su tüneli inşa edildiğini duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 bin 200 metre uzunluğunda 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da kentin hasar gören kanalizasyon altyapısını yeniliyor. Büyükçat mevkisinde İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor. Defne'den başlayan ve Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca 11,2 kilometre uzunluğunda 5,6 metre çapındaki atık su tünelinin inşası devam ediyor. Bu tünel ile TOKİ ve Emlak Konut projeleri başta olmak üzere mevcut yerleşim birimlerinin atık suları ileri biyolojik arıtma tesisine ulaştırılacak. Atık su tünelinin kendi doğal eğimiyle kanalizasyon sularının doğrudan biyolojik arıtma tesisine transferi sağlanacak. 180 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Hatay'ın kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atık su tüneli inşaatından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "11 bin 200 metre uzunluğunda 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz. Asrın felaketi sonrası şehrimizde konutlarımızın yanı sıra alt yapıyı da tamamen yeniliyoruz. Hatay Atık Su Tüneli projemiz tamamlandığında Asi Nehri; tertemiz suyuyla, tüm ihtişamıyla eski canlılığına tekrar kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da En Büyük Atık Su Tüneli İnşaatı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
CHP’li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı Gerçek bambaşka çıktı CHP'li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul’daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe’ye transfer oluyor Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 15:02:10. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da En Büyük Atık Su Tüneli İnşaatı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.