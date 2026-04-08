Hatay'da Engelli Park Yerlerine Yönelik Denetim ve Uyarılar

Hatay'da sivil trafik polis ekipleri, engelli park yerlerine hatalı park yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi ve sürücülere ceza yerine sözlü uyarıda bulunarak trafik bilincinin oluşmasını sağlamaya çalıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik düzenini sağlamak ve güvenli ulaşım ağına katkı sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hastanede tedavi gören annesiyle birlikte 12 gündür hastanede olan Mustafa Tanlı, hatalı park yapan sürücülere seslenerek 'Çektiğimiz eziyeti bir görseler, inanıyorum ki oturup ağlarlar, tek isteğim şu engelli otoparklarına sağlıklı insanlar park etmesin' dedi. Polis ekiplerinin engelli park yerleri konusundaki denetimlerinden memnun kalan Gökhan Sağ, 'Devletimizden ve trafik ekiplerimizden Allah razı olsun bu denetimleri sürekli yapıyorlar' ifadelerini kullandı.

Mustafa Tatlı, sağlıklı insanların araçlarını engelli park alanına koyduklarını ifade ederek, 'Duyarsız vatandaşlardan, raporlu araçların park etmesi gereken yerlere park etmemelerini rica ediyorum. Tekerlekli sandalyelerle geçmekte çok zorlanıyoruz. Sivil trafik ekipleri sabahtan akşama kadar burada bize yardımcı olmaya çalışıyor. Lütfen biraz daha duyarlı olalım ki kimse mağdur olmasın' dedi.