Hatay'da Engelliler Günü Etkinlikleri

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Hatay'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, üniversitenin Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaları gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından üniversitenin Müzik ve Bilim Topluluğu üyeleri konser verdi.

Antakya ilçesindeki Apaydın İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte de "Bir Tebessüm Bin Mutluluk" topluluğundaki öğretmenler ve gönüllülerce engelli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Palyaço ve sihirbazlık gösterilerinin sunulduğu etkinlik sonunda çocuklara balon dağıtıldı.

İskenderun ilçesinde ise el sanatları kursuna katılan engelli öğrenciler, eğitmenler eşliğinde mavi kapaklarla çeşitli figürler yaptı.

Arsuz ilçesindeki özel bir rehabilitasyon merkezinde de farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Çeşitli animasyonların gösterildiği etkinlikte müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve aileler katıldı.