Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahallesi'ndeki 2 katlı evin ikinci katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Evde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?