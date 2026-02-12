Hatay'da Evde Yangın - Son Dakika
Hatay'da Evde Yangın

12.02.2026 08:47
Samandağ'da bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı, hasar oluştu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahallesi'ndeki 2 katlı evin ikinci katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

