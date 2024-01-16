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Hatay'da Evden Ziynet Eşyası ve Kooperatiften Eşya Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da Evden Ziynet Eşyası ve Kooperatiften Eşya Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, bir evden ziynet eşyası çalan kadın şüpheli ve bir kooperatiften çeşitli eşyalar çalan şüpheli tutuklandı. Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Hatay\'da Evden Ziynet Eşyası ve Kooperatiften Eşya Çalan Şüpheliler Tutuklandı
16.01.2024 - 12:09,
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Hatay'da evden ziynet eşyası çalan kadın ile kooperatiften çeşitli eşya çalan bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen hırsızlıkların aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi'ndeki bir evden 8 tam, 3 yarım ve 6 çeyrek altın, 3 bilezik, 2 yüzük ve küpe çaldığı gerekçesiyle kadın şüpheli M.D. ve Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir kooperatiften jeneratör, klima, bilgisayar, televizyon ve muhtelif eşya çalan M.Y.D. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan eşya ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Evden Ziynet Eşyası ve Kooperatiften Eşya Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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