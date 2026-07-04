Hatay'da Feci Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
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Hatay'da Feci Kaza: 7 Yaralı

Hatay\'da Feci Kaza: 7 Yaralı
04.07.2026 16:52
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Hatay'da devrilen otomobilde 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı, 3'ünün durumu ağır. Soruşturma başlatıldı.

HATAY'da şarampole devrilip, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, öğle saatlerinde Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu Muratpaşa mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 ADF 739 plakalı otomobil şarampole devrildi. Otomobil yan yatıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 3'ü çocuk, 7 kişi itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Akraba olduğu öğrenilen yaralıların, sünnet düğününden döndüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sünnet, Güncel, Yaşam, Çocuk, Hatay, Kaza, Son Dakika

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