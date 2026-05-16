Hatay'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz ve Kırıkhan ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. ve Ö.Ö.G. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
