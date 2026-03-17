Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 3 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Belen kara yolunda bir aracı durdurdu.
Araçta Suriye uyruklu 3 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
