Hatay\'da hırsızlık operasyonunda 16 kişi tutuklandı, 3 milyon TL\'lik malzeme bulundu

HATAY'da hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 milyon TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirilirken, 16 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli soruşturma kapsamında, yaklaşık 4 ay teknik ve fiziki takip yapıldı. Çalışmalar kapsamında 24 ayrı ara yakalama gerçekleştirilirken, hırsızlık olaylarıyla bağlantılı 18 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde ekiplerin aramalarında, yaklaşık 3 milyon TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.