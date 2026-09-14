Hatay'da hırsızlıktan aranan firari hükümlü ile şüpheli yakalandı
Hatay'da hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.B. ile aynı suçtan aranan şüpheli M.S. yakalandı. Hükümlü cezaevine gönderildi, hakimliğe çıkarılan M.S. tutuklandı.
Hatay'da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile aynı suçtan aranan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarına karışanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 9 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.B. ile hırsızlık şüphelisi M.S. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen M.S. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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