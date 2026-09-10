Hatay\'da jandarma operasyonu, Samandağ\'da 371 kök kenevir ele geçirildi

HATAY'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı ekildiği belirlenen 371 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

? Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy ve Yaylıca mahallelerinde M.A., R.A. ve N.B. isimli şüphelilere ait arsalara operasyon düzenledi. ?Operasyonda, arsalara ekili vaziyette toplam 371 kök skunk türü kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., R.A. ve N.B. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.