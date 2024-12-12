Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 20 bin sigara ve 195 kg nargile tütünü ele geçirildi.

12.12.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzin ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı.

Aramada 20 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Dörtyol ilçesinde de ekipler belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 195 kilogram nargile tütünü ve 16 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Dörtyol, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Erzin, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
14:28 Murat Kurum masasına getirilen Ergene’den gelen pis suyu fırlattı Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
22:22 Meclis’te Sağlık Bakanı Memişoğlu’na protesto Muhalefet sıralarından ’istifa’ sesleri yükseldi Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
22:11 Kadıköy’de Fenerbahçelileri kahreden istatistik Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik
21:55 Mourinho’dan tepkiler sonrası çok konuşulacak Samet Akaydin kararı Mourinho'dan tepkiler sonrası çok konuşulacak Samet Akaydin kararı
21:36 Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
21:04 Dev firma Türkiye’den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek Dev firma Türkiye'den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 16:19:08. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.