Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzin ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı.
Aramada 20 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan Dörtyol ilçesinde de ekipler belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 195 kilogram nargile tütünü ve 16 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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