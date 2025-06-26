Hatay'ın Defne ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 85 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.
Hatay Valiliğinin açıklamasına göre, Vali Mustafa Masatlı, Balıklıdere ve Aknehir Mahallelerinde yapımı süren 85 konutluk projeyi yerinde inceledi.
Masatlı, çalışmalarla ilgili yetkililerden de bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Kırsal Afet Konutları İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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