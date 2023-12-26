 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da komşusuna ait yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın taburcu edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da komşusuna ait yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın taburcu edildi

Hatay'ın Belen ilçesinde yaşayan Selma Sönmez, komşusuna ait Dogo Argentino cinsi 3 köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaralanan Sönmez, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Hatay\'da komşusuna ait yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın taburcu edildi
26.12.2023 - 18:10,
Abone Ol

Hatay'da komşusuna ait yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde yaşayan Selma Sönmez (43), 22 Aralık'ta yolda yürürken komşusuna ait Dogo Argentino cinsi biri yavru 3 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin sahibi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kadın, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sönmez, buradaki tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi.

Sönmez, AA muhabirine, mevlitten döndüğü esnada sokakta köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

Biri yavru diğerleri büyük 3 köpeğin saldırısıyla bağırdığını anlatan Sönmez, "Bağırmamla kaynım ve köpeklerin sahibi geldi. Köpekler bağlı değildi, onları görsem hiç yanaşmazdım. 20'den fazla koluma, 17'den fazla kafama dikiş attılar. Şikayetçi olduk, belediye aldı köpekleri. Allah beni çocuklarıma bağışladı." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aralık, Belen, Hatay, Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da komşusuna ait yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın taburcu edildi - Son Dakika


18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25
Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama

Son Dakika
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 19:06:09. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da komşusuna ait yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement