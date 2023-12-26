Hatay\'da komşusuna ait yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın taburcu edildi

Hatay'da komşusuna ait yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde yaşayan Selma Sönmez (43), 22 Aralık'ta yolda yürürken komşusuna ait Dogo Argentino cinsi biri yavru 3 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin sahibi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kadın, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sönmez, buradaki tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi.

Sönmez, AA muhabirine, mevlitten döndüğü esnada sokakta köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

Biri yavru diğerleri büyük 3 köpeğin saldırısıyla bağırdığını anlatan Sönmez, "Bağırmamla kaynım ve köpeklerin sahibi geldi. Köpekler bağlı değildi, onları görsem hiç yanaşmazdım. 20'den fazla koluma, 17'den fazla kafama dikiş attılar. Şikayetçi olduk, belediye aldı köpekleri. Allah beni çocuklarıma bağışladı." diye konuştu.