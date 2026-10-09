Hatay'da konteyner kentteki trafodan 60 bin TL'lik bakır kablo çalan şüpheliler yakalandı

HATAY'da, konteyner kentte trafodan bakır kablo çalan şüpheliler yakalandı.

Merkez Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi Fatih Konteyner Kent'te kimliği belirsiz şüpheliler trafodan 60 bin TL değerinde bakır kablo çaldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, şüphelilerin M.Ç., Ş.B., A.B., S.Y. olduğunu, kabloları da M.Ç.'ye sattıklarını belirledi. Adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.