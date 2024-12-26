Hatay'da Kuvvetli Fırtına Hayat Seviyesini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Hatay'da Kuvvetli Fırtına Hayat Seviyesini Olumsuz Etkiliyor

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Hatay'da meydana gelen güçlü fırtına, ağaçları devirdi ve prefabrik yapıların çatılarını uçurdu. Fırtınanın etkisiyle sokaklar boş kalırken, belediye ekipleri hasarı onarmak için çalışmalara başladı.

26.12.2024 02:14  Güncelleme: 02:24
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Kuvvetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu

HATAY - Hatay'da gece saatlerinde etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü, çatları uçurdu.

Meteorolojinin kuvvetli fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'da fırtına etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde fırtına ağaçları yerinden söktü. Kentin yüksek kesimlerinde bulunan şantiye alanlarındaysa prefabrik yapıların çatıların yerinden uçtu. Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu İskenderun'da sokaklar adeta terk edilmiş şehre döndü. Belediye ekipleriyse yerinden sökülen ağaçları ve çatıları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kuvvetli fırtınanın sabah saatlerine kadar etkisini hissettirmesi bekleniyor.

"Şehrin belli noktalarında ağaçlar yan yattı, sac levhalar ve çatılar uçarak yollara devrildi"

Konteyner kentte yaşayan 44 yaşındaki Tahir Kayaalp, "Fırtınadan dolayı yatamıyoruz. Fırtına nedeniyle şehrin birçok yerinde çatılardaki brandalar uçuyor. Hepimizin Allah yardımcımız olsun. Şehrin belirli noktadaki sorunlara belediye ekiplerimiz ivedi şekilde önlem alıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Şehrin belli noktalarında ağaçlar yan yattı, sac levhalar ve çatılar uçarak yollara devrildi. Bizler de tedbir aldık ve uyumuyoruz, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatay\'da Kuvvetli Fırtına Hayat Seviyesini Olumsuz Etkiliyor
Kaynak: İHA

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