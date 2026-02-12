Hatay'da Öğrencilere Şiddet ve Uyuşturucu Semineri - Son Dakika
Hatay'da Öğrencilere Şiddet ve Uyuşturucu Semineri

Hatay\'da Öğrencilere Şiddet ve Uyuşturucu Semineri
12.02.2026 10:39
Jandarma, İSTE öğrencilerine şiddet ve uyuşturucuyla mücadele semineri verdi.

Hatay'da jandarma ekiplerince üniversite öğrencilerine şiddet ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik seminer verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencilerine narkotik suçlar, madde bağımlılığı, siber suçlar, dijital dolandırıcılık ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Seminere İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazif Çalış ile akademisyenler de katıldı.

Kaynak: AA

