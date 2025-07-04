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Hatay'da Orman Yangını Büyüyor

Hatay\'da Orman Yangını Büyüyor
04.07.2025 21:49
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Dörtyol'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı; evler boşaltılıyor.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Çökek Yaylası burun mevkisinde saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesindeki dağlık Aktaş Mahallesi'nde evlerin boşaltılması için görevliler tarafından anonslar yapıldı. Önlem amaçlı evler boşaltılmaya başlanırken, camilerden ise söndürme çalışmasına gelen takviye ekiplerin ulaşımının kolaylaşması için yolların boşaltılması ve araçların çekilmesi konusunda uyarılar yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarına kara ekiplerinin yanı sıra 2 uçak ve 8 helikopterle havadan da destek sağlanıyor. Söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Orman Yangını, Dörtyol, Hatay, Son Dakika

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