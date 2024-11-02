Hatay'da Orman Yangınına Müdahale

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Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahalesi başladı

HATAY - Hatay'da çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi başladı.

Yangın, Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.