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Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir prefabrik evde çıkan yangında İsacan (4) ve kardeşi Doğa Hüzmeli (1) hayatını kaybetti. Yangın, Abdullah Hüzmeli'nin Suudi Arabistan'da çalıştığı evin bahçesinde bulunan prefabrik evde meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çocukların cenazesi Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının elektrik kablosundan çıktığı belirtilirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

07.01.2024 - 11:51,
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HATAY'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında İsacan (4) ve kardeşi Doğa Hüzmeli (1), hayatını kaybetti.

Sutaşı Mahallesi'nde Suudi Arabistan'da çalışan Abdullah Hüzmeli'nin evinin bahçesine yaptığı, eşi Zeynep Hüzmeli ve 3 çocuğunun yaşadığı prefabrik evde, gece saatlerinde yangın çıktı. 1 yaşındaki kızı Duru ile bulunduğu evden çıkmayı başaran Zeynep Hüzmeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında İsacan ve kardeşi Doğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların cenazesi, Hatay Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Doğa ve Duru'nun ikiz oldukları öğrenildi. Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Hatay\'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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