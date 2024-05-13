Antakya\'da sağanak sonucu mezarlıkta çökme: Kabirler hasar gördü

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sağanak nedeniyle çökme oluşması sonucu bazı kabirlerin hasar gördüğü Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nın bir kısmı, kentte dün başlayan sağanak nedeniyle çöktü.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, mezarlıkta zarar gören kabirlerin onarımı için çalışma başlattı.

Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı sorumlusu Orhan Kahraman, yaptığı açıklamada, sağanak sonrası mezarlığın bir bölümünde çökme yaşandığını, ekiplerin onarım için çalışma başlattığını söyledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kahraman, "Çökmeden dolayı o bölgede bulunan 459 mezarımızın, zemini sağlam bölgeye taşınması kararlaştırıldı. Gelecek günlerde bu mezarlarımızı güvenli noktaya taşıyacağız ve insanlarımız daha rahat kabir ziyareti yapacaklar." dedi.

Kahraman, mezarlığa ziyarete gelenler için de yollara mıcır serildiğini ifade etti.

Mezarlıkta incelemede bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özer Gövce de Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezine bağlı 491 personel ve 247 aracın sağanak sonrasında seferber olduğunu, saha çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.