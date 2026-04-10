Hatay\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hatay'ın Antakya, Samandağ ve Payas ilçelerinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de yolda kalan sürücülere yardım etti.

Öte yandan, belediye ekipleri, kent genelinde olumsuz durum yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.