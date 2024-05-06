Hatay'da deprem sonrası hasar gören Sarımiye Camii törenle açıldı - Son Dakika
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Hatay'da deprem sonrası hasar gören Sarımiye Camii törenle açıldı

Hatay\'da deprem sonrası hasar gören Sarımiye Camii törenle açıldı

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Sarımiye Camii, restorasyonun tamamlanmasının ardından törenle ibadete açıldı.

06.05.2024 16:58
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Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Sarımiye Camii, restorasyonun tamamlanmasının ardından törenle ibadete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaktan bağlantıyla katıldığı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplu açılış töreni kapsamında, Sarımiye Camii'nin de açılış kurdelesi kesildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kurdele kesimi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Liderliğinizde, özellikle 6 Şubat depremi sonrası şehrimizin yeniden ihyası, inşası ve imarı için yaptıklarınızdan dolayı şükranlarımızı sunarız. Memlükler Dönemi'nde inşa edilmiş olan bu camimiz, 6 Şubat depremlerinde hasar görmüş ve devamında Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restore edilmiştir." dedi.

Masatlı, açılış sonrası gazetecilere, 6 Şubat depremlerinde her bakımdan kentin ciddi yaralar aldığını hatırlattı.

Bu yaraların sarılması bakımından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Hatay'da ciddi bir imar, ihya ve inşa çalışması sürdürüldüğünü belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Her alanda pek çok çalışma yürütmekle birlikte özellikle 6 Şubat'taki depremlerden dolayı maalesef kültürel değerlerimiz de ciddi derecede hasar gördü. Bizim burada şu an itibarıyla 81 Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait eserimizde tahribat oluştu, bunlardan 59'unda restorasyon işlemlerini başlattık, eylemli olarak şu an devam ediyor. Onun dışında 22'sinde de proje çalışmaları devam ediyor. Daha önceden Kurtuluş Caddesi üzerinde Hünkar Mescidi'mizi açmıştık, şimdi de Sarımiye Camisii'ni Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açmış bulunduk."

Masatlı, kültürel değerlerin ayağa kalkmasının, kente gelecek turist sayısını da arttıracağını anlatarak, "Geçen sene belki çok az turist geldi ama bu sene biz sayının artacağını düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki sene, hatta ondan sonraki sene de eskisinden daha çok turistin Hatay'a geldiğini hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Açılışa, Masatlı'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, MHP İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Vakıflar Bölge Müdür Vekili Osman Güneren ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de katıldı.

Kaynak: AA

Hatay, Deprem, Kültür, Güncel, Son Dakika

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