Hatay'da Sel Felaketinin İzleri: Temizlik ve Zarar Tespiti

24.05.2026 12:38
Hatay'da 157,2 kg yağış sonrası su basan ev ve iş yerlerinde temizlik, tarımda zarar tespiti sürüyor.

HATAY'da metrekareye 157,2 kilogram yağışın düştüğü Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde su basan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları ile tarım arazileri ve hayvancılık işletmelerinde zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyarıda bulunduğu 20 Mayıs günü metrekareye 157,2 kilogram yağışın düştüğü kentte 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, su basan evleri temizlemeye başladı. Özellikle selin hayatı felç ettiği Samandağ ilçesinde yoğunlaşan ekipler, evlerdeki sel suyunu tahliye edip, zarar gören eşyaları ayıklıyor. Cadde ve sokaklarda biriken çamur ve atıklar da ekipler tarafından temizleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de tarım arazileri, üretim alanları, hayvancılık işletmeleri ve kırsal bölgelerde meydana gelen zararları yerinde inceleyerek üreticilerin yaşadığı olumsuzlukların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

