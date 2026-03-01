HATAY'da seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Akşam saatlerinde Defne ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev aldığını fark eden sürücü, aracı durdurup, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?