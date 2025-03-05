Hatay'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Hatay'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çöp konteynerleri yola sürüklendi ve bir otomobil maddi hasar gördü. Meteoroloji uyarılarının ardından belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalara başladı.

05.03.2025 09:38  Güncelleme: 09:44
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Hatay'da şiddetli fırtına: Ağaç devrildi, çöp konteynerleri yola sürüklendi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına etkisini hissettirirken üzerine ağaç devrilen bir araçta maddi hasar oluştu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Hatay'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. İskenderun ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkilerken bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde çöp konteynerleri yola sürüklendi, ağaçlar devrildi ve birçok noktada asılan reklam afişleri yırtıldı. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı. Fırtınanın etkisini sabah saatlerine kadar hissettirmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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