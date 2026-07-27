Hatay'da SUV ile Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
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Hatay'da SUV ile Motosiklet Çarpıştı

Hatay\'da SUV ile Motosiklet Çarpıştı
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Dörtyol'da SUV aracı ile motosikletin çarpışması sonucunda sürücü yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde SUV tipi araçla motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ü.U. idaresindeki 45 KC 996 plakalı SUV tipi araç, Numune Evler Mahallesi'nde U.F. yönetimindeki 31 EA 061 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü U.F, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da SUV ile Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika

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