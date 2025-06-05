Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı Bayramda Canlandı - Son Dakika
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Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı Bayramda Canlandı

Hatay\'da Tarihi Uzun Çarşı Bayramda Canlandı
05.06.2025 16:20
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Vali Masatlı, Kurban Bayramı öncesi restorasyon süren Uzun Çarşı'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle restorasyonu süren tarihi Uzun Çarşı'daki esnaf, geçici taşınma işlemi öncesi Kurban Bayramı alışverişi yapan vatandaşları ağırladı.

Vali Mustafa Masatlı, bayram arifesinde yoğunluğun arttığı çarşıya ziyarette bulundu.

İş yerlerini gezen Masatlı, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bayramlaştı.

Masatlı, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ile sonrasındaki sarsıntılar nedeniyle kentte inşa ve ihya sürecinin yürütüldüğünü söyledi.

Tarihi çarşının kentin "kalbi" konumunda olduğunu dile getiren Masatlı, buradaki Kurşunlu Han ile kuyumcular ve ayakkabıcılar bölgesindeki restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Masatlı, Kurban Bayramı'ndan sonra yaklaşık 320 esnafı, çarşının yan tarafındaki 350 bağımsız bölümden oluşan prefabrik çarşıya taşıyacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada yapmak istediğimiz şey, tarihi Uzun Çarşı'mızı tarihsel dokusunu da muhafaza ederek bir an önce modern kısımlarıyla ihya ve inşa etmektir. Temenni ediyorum, bir sonraki bayramımızda burayı, hem tarihi dokusunun ayakta olduğu hem de modern yapılarının yapıldığı, esnaflarımızın içinde ticaretlerini sürdüreceği şekilde tacirlerimizin hizmetine sunacağız."

Hatay'ın, devlet ve millet işbirliğinde dünyanın en büyük şantiyesine dönüştürüldüğünü dile getiren Masatlı, kentin gelecekte dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olacağını kaydetti.

Masatlı, vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı Bayramda Canlandı - Son Dakika

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