Hatay\'da toplu taşıma araçlarında klima denetimi yapıldı

Güncel

Hatay'da zabıta ekiplerince toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla şehir içi taşımacılık yapan minibüs ve otobüslerde klima denetimine başlandı.

Araçlardaki klima kullanımını kontrol eden zabıta ekipleri, sürücülere uyarılarda bulundu.

Ekipler, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.