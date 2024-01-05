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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprak kayması sonucu 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprak kayması sonucu 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Çökek Yaylası'nda meydana gelen toprak kayması sonucu 3 ahşap yayla evi kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, Yahyalı, Pekmezci ve Topaktaş yaylalarına giden yol da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun açılması için çalışmalara başladı.

Hatay\'ın Dörtyol ilçesinde toprak kayması sonucu 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi
05.01.2024 - 17:35,  Güncelleme: 17:43
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, toprak kayması nedeniyle 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çökek Yaylası'nda, aralıklarla devam eden yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.

Yazlık olarak kullanılan 3 ahşap yayla evinin kullanılamaz hale geldiği heyelan nedeniyle Yahyalı, Pekmezci ve Topaktaş yaylalarına giden yol da ulamışa kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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