Hatay\'ın Dörtyol ilçesinde toprak kayması sonucu 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, toprak kayması nedeniyle 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çökek Yaylası'nda, aralıklarla devam eden yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.

Yazlık olarak kullanılan 3 ahşap yayla evinin kullanılamaz hale geldiği heyelan nedeniyle Yahyalı, Pekmezci ve Topaktaş yaylalarına giden yol da ulamışa kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.