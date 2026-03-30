Hatay'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mağaracık Mahallesi'nde sürücüsünün 01 UP 064 plakalı kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.