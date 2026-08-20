Hatay\'da Yangın ve Patlama Anı Kamerada

HATAY'da bir apartman dairesinde çıkan ve 6 kişinin etkilendiği yangın sırasında meydana gelen patlamalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1'inci katında, önceki gün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan anne ve oğlu ile dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangın sırasında meydana gelen patlamalar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.