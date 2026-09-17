Hatay'da yaşayan 95 yaşındaki Kore gazisi, 14 ay cephede savaştığı madalyasını gururla taşıyor - Son Dakika
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Hatay'da yaşayan 95 yaşındaki Kore gazisi, 14 ay cephede savaştığı madalyasını gururla taşıyor

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Hatay\'da yaşayan 95 yaşındaki Kore gazisi, 14 ay cephede savaştığı madalyasını gururla taşıyor
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Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Kore gazisi Süleyman Celleoğlu, 1951'de gönüllü katıldığı Kore Savaşı'nda 14 ay silah arkadaşlarıyla mücadele etti. Celleoğlu, yurda döndüğünde verilen gazilik madalyasını yıllardır gururla takıyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Kore gazisi Süleyman Celleoğlu, gönüllü katıldığı Kore Savaşı'nın ardından verilen gazilik madalyasını yıllardır gururla taşıyor.

Yaşamını eşi ve çocuklarıyla Yeniçağ Mahallesi'nde sürdüren Celleoğlu, 1951'de vatani görevini yapmak için İzmir'e gitti.

Sıhhiye çavuşluğu yapan Celleoğlu, tabur komutanının "Kore'ye gönüllü gitmek isteyen var mı?" sorusu üzerine öne çıkan askerler arasında yer aldı.

Celleoğlu, başvurusunun kabul edilmesinin ardından Türk askerleri için Seferihisar ilçesinden kalkan gemiyle Kore'ye ulaştı.

Savaşta 14 ay silah arkadaşlarıyla yan yana mücadele eden Celleoğlu, yurda döndüğünde verilen gazilik madalyasını yıllardır gururla takıyor.

"Geceleri devriye atardık, çatışmalar da hep gece oluyordu"

Süleyman Celleoğlu, AA muhabirine, Kore Savaşı'na katılma duyurusuna tereddüt etmeden "evet" dediğini söyledi.

Zorlu yolculuk geçirdiklerini dile getiren Celleoğlu, "Denizde 30 gün gece gündüz süren yolculuğun ardından Kore dağlarına ulaştık. İlk olarak cephe arkasına götürüldük." dedi.

Celleoğlu, Kore'ye gittiği ilk aylarda çatışmaların şiddetli geçtiğini belirterek, "Geceleri devriye atardık, çatışmalar da hep gece oluyordu. Gece vakitlerinde biz karşı tarafı, karşı taraf da bizi vuruyordu ama gündüzleri pek bir şey olmuyordu." dedi.

"Tüm teçhizatımızla uyuduğumuz zamanlar oldu"

Türk askerinin Kore'de hiçbir zaman geri adım atmadığını vurgulayan Celleoğlu, şöyle konuştu:

"Çatışmalarda çok sayıda yaralanan ve ölen oluyordu. Durumu ağır olan bazı askerlerimiz, tedavi için Japonya'ya sevk ediliyordu. 25-30 gün boyunca ayakkabılarımızı bile çıkarmadan, tüm teçhizatımızla uyuduğumuz zamanlar oldu. Kışın kar belimize kadar geliyordu ama soğuğu hissetmiyorduk bile. Allah'a şükür, cephede ne bende ne de arkadaşlarımda en ufak korku vardı."

Celleoğlu, yaşadığı günlerin gazilikle taçlanmasının kendisi için övünç kaynağı olduğunu anlattı.

Güney Kore'nin, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Hatay'a yardım ulaştırdığını anımsatan Celleoğlu, Kore halkına ve yetkililerine teşekkür etti.

Gazinin oğlu Ali Celleoğlu da babasının kahramanlık anılarıyla büyüdüklerini belirterek, babasıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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