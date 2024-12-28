Hatay'da Yoğun Sis Varlığı

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Hatay'da yoğun sis

Harun Yıldırım: "Belen ilçesi yolundan başlayan sisin etkisiyle görüş mesafesi 5 ila 10 metreye kadar düşüyor"

HATAY - Hatay'da sabah saatlerinde etkili olan sisli hava görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Hatay'da hava sıcaklığında düşüş yaşandı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 10 derecenin altına düştüğü kentte gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağış sonrası güneşin kendini göstermesiyle birlikte kent merkezinde sis etkili oldu. Sisli havanın etkisiyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.

"Belen ilçesi yolundan başlayan sisin etkisiyle görüş mesafesi 5 ila 10 metreye kadar düşüyor"

Kuvvetli olan sisin etkisiyle görüş mesafesinin çok düştüğünü ifade eden Harun Yıldırım, "Belen ilçesi yolundan başlayan sisin etkisiyle görüş mesafesi 5 ila 10 metreye kadar düşüyor. Araç sürücülerinin çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle motosiklet sürücüleri ekipmansız çıkmasınlar. Bu havalarda, motosikletin lastiklerin yol tutuşları zayıflıyor. Bu yüzden sisli havalarda dikkatli olun" ifadelerini kullandı.