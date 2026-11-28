Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Reyhanlı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan Hastane Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i bebek 5 kişi Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?