Hatay'daki Dekuk Şelalesi, yağışlarla birlikte yeniden canlandı

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50 dereceyi bulan sıcaklarla kuruyan dağ eteklerindeki şelale, yağışlarla birlikte yeniden canlandı

HATAY - Hava sıcaklığının yaz aylarında 50 dereceyi bulmasıyla kuruyan Hatay'ın Defne ilçesindeki Dekuk Şelalesi, aşırı yağışlar sonrası yeniden canlandı.

Yaz aylarında hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu Hatay'da bu yıl kış ayı yağışlı geçti. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışla birlikte Defne ilçesindeki dağ eteklerinde Dekuk Şelalesi'de adeta yeniden canlandı. Görüntüsüyle mest eden şelalenin sıcak havaların başlamasıyla yeniden kuruması bekleniyor.

Dekuk Şelalesinin yaz aylarıyla birlikte kurumaya başladığına dikkat çeken doğa yürüyüşçüsü Kemal Korkmaz, "Burası Dekuk Şelalesi. Yaz aylarında çok az akar ve neredeyse kurur. Bu şelale kış aylarında coşar. Normalde yağmurlu günlerde çok coşan bir şelaledir. Doğa severlerin böyle yerleri keşfetmelerini isteriz. Ben çocukluğumdan beri buraya geliyorum. Çok eski bir şelale. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Deprem enkazların kurtulmak için mis gibi havası olan buraya gelin. Rahat bir nefes için buraya gelin" ifadelerini kullandı.